Son dakika: Manisa'da kaçak içki operasyonu - Son Dakika

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 1907 litre kaçak içki ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede kaçak içki satışı yapıldığı istihbaratı üzerine operasyon başlattı.
T.M'nin (53) evine ve kiraladığı depoya baskın düzenlendi.
Aramalarda 1907 litre kaçak içki ele geçirildi.
T.M, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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