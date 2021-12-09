Üye Girişi
Son Dakika | Manisa'da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika

Son Dakika | Manisa'da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

09.12.2021 21:21
Son Dakika | Manisa'da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir kişi kahvehanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir kişi kahvehanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Atatürk Mahallesi Çamlık Meydanı'ndaki kahvehanede oturan İhsan Demir'e (50), yanına gelen A.T. (50) tabancayla ateş edip kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde İhsan Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinden kaçan şüpheli A.T. ise bir süre sonra jandarmaya teslim oldu.

Öte yandan, 9 Nisan 2019'da Ozanca Mahallesi'nde Kamile T. 13 yıllık kocası Kemal T'yi bıçaklayarak öldürmüş, jandarmaya teslim olan Kamile T. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Öldürülen İhsan Demir'in Kamile T'nin amcası, şüpheli A.T'nin ise Kemal T'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

İhsan Demir, Gölmarmara, Saldırı, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Manisa'da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İtalya'dan Amazon'a 128 milyon avro para cezası kesildi 21:32 İtalya'dan Amazon'a 128 milyon avro para cezası kesildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'tan miting cevabı: HDP zaten meydanlarda 21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'tan miting cevabı: HDP zaten meydanlarda Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 18:39 Ustasını rehin alan zanlıdan inanılmaz savunma 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı 16:49 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp ağladı Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu 15:13 Bu ayrılık duygulandırdı! Sergen Yalçın'ın tesisteki son fotoğrafı taraftarın yüreğine dokundu İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım

Son Dakika Haberleri
21:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Selahattin Demirtaş'tan miting cevabı: HDP zaten meydanlarda
21:04 Kripto para borsası Bitrota'nın sahibi 2 suçtan tutuklandı
20:58 HDP'li vekil kürsüye iğne oyası ile işlenmiş tülbentle çıktı
20:56 Cyle Larin için İngiliz kulüpleri sıraya girdi
20:54 CHP'den ilk kez asgari ücretle ilgili açıklama geldi: Kesinlikle 5000 liranın altına düşmemeli
20:19 "Bilmem mi" şarkısıyla dans eden öğrencilere konser vermek isteyen Sefo'ya izin çıkmadı
19:56 Son dakika: Bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Nebati'den asgari ücret mesajı: Herkesin beklentisini karşılayacak
19:56 Hamile eşini kayalıklardan ittiği öne sürülen adam, sigorta poliçesine karısının yerine imza atmış
19:35 Bütçe görüşmelerinde el hareketi ve küfür gerginliği
19:26 Fenerbahçe-Eintracht Frankfurt maçında ilk 11'ler belli oldu
Bayern Münih'in 16'lık Türk yıldızı kendine hayran bırakıyor Bayern Münih'in 16'lık Türk yıldızı kendine hayran bırakıyor         
21:32
"Konuşanlar" tartışması Meclis'te! Hem Hasan Can'a hem de Acun Ilıcalı'ya tepki var "Konuşanlar" tartışması Meclis'te! Hem Hasan Can'a hem de Acun Ilıcalı'ya tepki var         
21:27
Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı Okul servisindeki kavga kanlı bitti: 1 ölü, 11 yaralı         
21:03
Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi Muğla'nın Milas ilçesinde 2 günde 13 kişi koronadan yaşamını yitirdi         
16:55
Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı         
15:44
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf Kaldığı yurtta satırla katledilen öğrencinin babası ilk kez konuştu! Sözleri hayli tuhaf         
14:30
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak? Sergen Yalçın ne kadar tazminat alacak?         
13:30
Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı         
12:20
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!         
11:39
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 21:37:26. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Manisa'da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement