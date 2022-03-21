Son dakika haber... Kamyona arkadan çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haber... Kamyona arkadan çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı

21.03.2022 02:24

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamyona arkadan çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kamyona arkadan çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı.

Alihan G.'nin (25) kullandığı 64 BR 393 plakalı et ürünleri taşıyan kamyonet, İzmir-Manisa yolunun Karakoca Mahallesi kavşağı yakınlarında önünde seyreden Aydın B. (40) idaresindeki 10 ABT 460 kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde kamyonette sıkışan yolcu Ramazan G'nin (39) hayatını kaybettiğini belirledi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Ramazan G'nin cesedi, adli tıp morguna kaldırıldı.

Yaralı kamyonet sürücüsü Alihan G, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü Aydın B. de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle İzmir'den Manisa yönüne bir süre duran ulaşım, daha sonra kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Son dakika haber... Kamyona arkadan çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı
Son dakika haber... Kamyona arkadan çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı
Son dakika haber... Kamyona arkadan çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kamyona arkadan çarpan kamyonetteki yolcu öldü, sürücü yaralandı - Son Dakika
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