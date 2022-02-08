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Son dakika: Manisa'da kamyonet motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika

Son dakika: Manisa'da kamyonet motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

08.02.2022 00:11
Son dakika: Manisa'da kamyonet motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Bir son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Turgutlu ilçesi Yedi Eylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana gelen kazada S.S. (33) yönetimindeki 45 ZB 4900 plakalı kamyonet, Metin Yavuz (17) yönetimindeki 45 AGH 488 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü genç ve yanında bulunan Kerem Yavuz (17) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Metin Yavuz hastanede hayatını kaybederken, Kerem Yavuz ise Manisa Merkez Efendi Hastanesi'ne sevk edildi. - MANİSA

Son dakika: Manisa'da kamyonet motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika: Manisa'da kamyonet motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Son dakika: Manisa'da kamyonet motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

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Turgutlu, Kamyonet, Manisa, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Manisa'da kamyonet motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Manisa'da kamyonet motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 1 ağır yaralı - Son Dakika
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