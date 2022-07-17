Son dakika... Manisa'da kontrolden çıkan kamyonet şarampole düştü: 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Manisa'da kontrolden çıkan kamyonet şarampole düştü: 5 yaralı

17.07.2022 21:18
Son dakika... Manisa'da kontrolden çıkan kamyonet şarampole düştü: 5 yaralı

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonetin şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli- Gölmarmara yolu Karapınar Mahallesi Hayvan Pazarı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gölmarmara istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan A.Ç. (20) idaresindeki 45 AHN 364 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonet sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan T.Ç. (48), S.Ç. (44), E.Ç. (15) ve F.Ş. (71) yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

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Salihli'de hayvan üreticilerine kaba yem desteği Salihli'de hayvan üreticilerine kaba yem desteği
Kaynak: İHA

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Manisa'da kontrolden çıkan kamyonet şarampole düştü: 5 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Manisa'da kontrolden çıkan kamyonet şarampole düştü: 5 yaralı - Son Dakika
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