Son dakika: Manisa'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli kaçtı - Son Dakika
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Son dakika: Manisa'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli kaçtı

21.04.2022 20:58
Son dakika: Manisa'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli kaçtı

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Salihli ilçesinde kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Başlıoğlu Mahallesi'nde aralarında tarla sulama meselesi nedeniyle husumet bulunan ve aynı bölgede küçükbaş hayvan sürüsü güden A.D. (55) ile amcasının oğlu Ramazan D. (55) arasında Devler mevkisinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine A.D, Ramazan D'yi av tüfeğiyle öldürdü.

A.D, olay yerinden suç aleti ile kaçtı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Manisa'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli kaçtı - Son Dakika


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