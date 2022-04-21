Son dakika: Manisa'da kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheli kaçtı - Son Dakika

Manisa'nın Salihli ilçesinde kuzenini av tüfeğiyle öldüren şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.
Başlıoğlu Mahallesi'nde aralarında tarla sulama meselesi nedeniyle husumet bulunan ve aynı bölgede küçükbaş hayvan sürüsü güden A.D. (55) ile amcasının oğlu Ramazan D. (55) arasında Devler mevkisinde tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine A.D, Ramazan D'yi av tüfeğiyle öldürdü.
A.D, olay yerinden suç aleti ile kaçtı. Bölgeye gelen jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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