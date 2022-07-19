Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, bölgeye yakın ev ve hayvan damlarının jandarma tarafından tedbir amacıyla boşaltılması istendi.

Kaynak: DHA

Gördes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika... MANİSA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI - Son Dakika

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