Son dakika... MANİSA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika... MANİSA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI

19.07.2022 15:07

Son dakika haber... MANİSA'nın Gördes ilçesinin kırsal Karayağcı Mahallesi'nde orman yangını çıktı.

MANİSA'nın Gördes ilçesinin kırsal Karayağcı Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gördes ilçesi Karayağcı Mahallesi'ndeki ormanda saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden mahalleli, itfaiye ve orman ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Alevlerin rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, bölgeye yakın ev ve hayvan damlarının jandarma tarafından tedbir amacıyla boşaltılması istendi.

Yangına, 3 yangın söndürme helikopteri, 2 yangın söndürme uçağı ve 15 arazözle havadan ve karadan müdahale sürüyor. (DHA)

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Gördes, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... MANİSA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:14 Mansur Yavaş'dan Behzat Ç. paylaşımı: 3 saniye bakınca Ankaralı oluyorsunuz
15:10 Hamaney, terör örgütü PKK/YPG'ye yapılacak operasyona karşı çıktı: Türkiye'nin olası Suriye harekatı bölgeyi istikrarsızlaştırır
14:53 Tanker sürücüsünün çölün ortasında baygın bulduğu deveye pet şişeyle su içirmesi sosyal medyada beğeni topladı
14:40 "Şişmansın git" diyen hoşlandığı çocuğu yaşadığı dönüşümle pişman etti
14:39 İspanyol basınından ilginç iddia! Ronaldo, cinsel organını büyütmek için botoks yaptırmış
14:36 Kasabasını korumak isteyen adam az kalsın canından oluyordu
14:31 Önce Edirne sonra Tekirdağ! Tırtıl istilası şimdi de Anadolu'da görülmeye başladı
14:15 Selçuk Ural'dan "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem
14:13 Uzmanlar uyardı! Ölüm sıcakları Avrupa'dan Türkiye'ye doğru geliyor
13:53 Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemde! Nasreddin Hoca heykelinin önünde poz verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 15:21:02. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika... MANİSA'DA ORMAN YANGINI ÇIKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement