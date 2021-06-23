Manisa'nın Turgutlu ilçesinde menfeze düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
İzmir- Uşak yolunda giderken Derbent Mahallesi yakınlarında yan yola giren Hulusi Özer (64) yönetimindeki 71 EA 713 plakalı otomobil, menfeze düştü.
Sürücü Hulusi Özer ile otomobilde bulunan eşi Gülşen Özer (60), yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine ambulans,jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gülşen Özer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hulusi Özer'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... Manisa'da otomobil menfeze düştü: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika