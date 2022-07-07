Son Dakika | Manisa'da otomobil ve iki motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son Dakika | Manisa'da otomobil ve iki motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

07.07.2022 11:54
Son Dakika | Manisa'da otomobil ve iki motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Son dakika haberleri... Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ve 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Kula ilçesinde otomobil ve 2 motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet Şanlı'nın kullandığı 06 CEL 125 plakalı otomobil, İzmir- Uşak kara yolu Alparslan Türkeş Kavşağında, kırmızı ışıkta bekleyen Yunus Ekiz (27) idaresindeki 45 RA 3313 plakalı motosiklete çarptı. Otomobil ve motosiklet ardından Ali Emre Çınar'ın kullandığı (27) 10 ANT 42 plakalı motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 sürücü Kula Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Mehmet Şanlı, Manisa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Manisa'da otomobil ve iki motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Manisa'da otomobil ve iki motosikletin karıştığı kazada 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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