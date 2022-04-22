Son Dakika | Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son Dakika | Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

22.04.2022 14:45
Son Dakika | Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika haberlerine göre Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

M.Ç'nin (23) kullandığı 35 HMU 94 plakalı otomobil, Sakallı Mahallesi girişinde ara yoldan çıkan Ahmet Ünlü (63) idaresindeki 45 ABY 64 plakalı sepetli motosiklete çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, motosiklet sürücüsünün kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere jandarma merkezine götürüldü.

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Ahmet Ünlü, Jandarma, Otomobil, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Manisa'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika


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