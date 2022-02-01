Son dakika! Manisa'da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde palet ve plastik kasa üretilen fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Alaşehir- Salihli yolundaki İstasyon Mahallesi yakınlarında palet ve plastik kasa üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine fabrikaya Alaşehir ve çevresindeki ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi ile belediyelerin su tankerleri yönlendirildi. Bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri de sevk edildi.

Fabrikayı saran alevlere müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı.

Trafik polisleri, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Alaşehir-Salihli yolunda tedbir aldı, trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.

Yaklaşık 50 bin plastik kasa ve palet ile üretim ekipmanlarının yandığı fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Fabrikaya gelen Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun da söndürme çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Uçgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında kimsenin yaralanmadığını ancak büyük hasar oluştuğunu söyledi.