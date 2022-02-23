Son dakika: Manisa'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Manisa'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü

23.02.2022 22:17
Son dakika: Manisa'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Son dakika gündem haberine göre Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde park halindeki tırın dorsesine çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı Muradiye Mahallesi'ndeki bir gıda işletmesinde kuryelik yaptığı öğrenilen Ahmet Şahin'in (18) kullandığı plakasız motosiklet, Manisa- Menemen Yolu'nun Muradiye Mahallesi yakınlarında sağ şeride sürücü Ö.K'nin (34) park ettiği 15 ABJ 775 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde dorsenin altında sıkışan motosiklet sürücüsü Şahin'in olay yerinde öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri, tır sürücüsü Ö.K'yi gözaltına aldı.

Kazayı öğrenip olay yerine gelen motosiklet sürücüsü Şahin'in yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Şahin'in cenazesi, olay yerindeki savcının incelemesinin ardından itfaiye ekiplerini uzun uğraşlarının sonucu sıkıştığı yerden çıkarılarak adli tıp morguna kaldırıldı.

YORUMLAR
500
Kovalamaca sonucu durdurulan araçta 10 kilo bonzai ele geçirildi Kovalamaca sonucu durdurulan araçta 10 kilo bonzai ele geçirildi Manisa'da sokak hayvanları doğal yaşam parkında rehabilite edilecek Manisa'da sokak hayvanları doğal yaşam parkında rehabilite edilecek

Ahmet Şahin, Yunusemre, Menemen, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Manisa'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika


Son Dakika
22:16 Son Dakika: ABD'den Rusya'ya karşı yeni hamle! Kuzey Akım 2 projesi yetkililerine yaptırım uygulanacak
22:04 Tarihçi İlber Ortaylı canlı yayında Putin'in Osmanlı sözlerini değerlendirdi, kaçırdığı noktayı açıkladı
21:51 Fatih Altaylı, yeni logo tasarımına çok sinirlendi: Bu formayı onaylamak Galatasaray'a ihanettir
21:24 Süper Lig'deki erteleme maçında gol sevinci yaşanmadı! Gaziantep FK, sahasında Yeni Malatyaspor'la berabere kaldı
21:23 Ölüm anında beyni incelenen adam, sadece güzel günleri düşünmüş!
20:51 Başarılı oyuncu Beren Saat imaj değiştirdi! Yeni tarzı hayranlarından tam not aldı
20:49 Kılıçdaroğlu ve Destici mecliste karşılaştı! İşte sürpriz görüşmenin ayrıntıları
20:48 Dünya, bu hakemi konuşuyor! Elazığspor maçında verdiği kararlarla herkesi şaşırttı
20:44 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi'nden ''Boğazlar'' açıklaması: Rusya'ya kapatmalarını isteyeceğiz
20:09 Dubai'de denizin keyfini çıkarıyor! Oyuncu Gülcan Arslan'dan bikinili poz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 22:23:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Manisa'da park halindeki tıra çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement