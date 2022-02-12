Son dakika haberi: Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi 6230 Sokak'ta aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 grup arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirine silahla ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri tarafından kavgaya karışan 2 şüpheli gözaltına alındı.