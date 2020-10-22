Son dakika... Manisa'da toplu taşıma araçlarında Kovid-19 denetimi yapıldı - Son Dakika

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığının "Koronavirüs Salgını Ek Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında sosyal mesafe kuralları ve maske takılması konusunda, 22'si şehirler arası 106 toplu ulaşım aracı, 41 okul servisi ve 20 ticari taksi denetlendi.

Denetimde Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına ve trafik kurallarına uymadığı belirlenen şoför ve yolculara 13 bin 695 lira ceza uygulandı.

Açıklamada denetim faaliyetlerinin devam edeceği vurgulandı.