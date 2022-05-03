Son dakika... Manisa'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Manisa'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı

03.05.2022 11:24
Son dakika... Manisa'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı

Son dakika haberlerine göre Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde açık kasa kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 ayrı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesinde açık kasa kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 ayrı aileden 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Manisa'nın Köprübaşı ilçesi Çarıklar Mahallesinde dün akşam saat 23.15 sıralarında İ.S.K. (E/44) yönetimindeki 45 SA 444 plakalı açık kasa kamyonet ile Köprübaşı ilçesi istikametinden Salihli ilçesi istikametine doğru seyir halinde iken karşı şeritten gelen ve sürücülüğünü V.C. (29) isimli şahsın yaptığı 45 UT 560 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, 45 UT 560 plakalı araç sürücüsü V.C., araçta yolcu olarak seyahat eden N.C. (28) ve E.C. (3) ile 45 SA 444 plakalı araçta ise sürücü İ.S.K. (44) ve oğlu O.E.K. (15) yaralandı. Meydana gelen kaza olayı ile ilgili olarak Salihli Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek jandarma tarafından adli tahkikata başlandı. - MANİSA

Son dakika... Manisa'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı
Son dakika... Manisa'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı
Son dakika... Manisa'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı

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Münir Karaloğlu, Köprübaşı, Kamyonet, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Manisa'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Manisa'da trafik kazası: 2'si çocuk 5 yaralı - Son Dakika
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