Manisa'nın Soma ilçesi Sevişler Mahallesinde Soma- Savaştepe Karayolunun Savaştepe istikametine doğru Y.Ö. (20) idaresindeki 45 VL 071 plakalı araç ile aynı istikamette ilerleyen T.D. (37) idaresindeki 45 VD 322 plakalı araca yan tarafından çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada sürücüler T.D. ve Y.Ö. ile 45 VL 071 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İ.Y. (36) isimli şahıs hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Tragger, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son Dakika | Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.