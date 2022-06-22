Son Dakika | Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Son Dakika | Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

22.06.2022 00:40
Son Dakika | Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı

Son dakika gelişmesine göre Manisa'nın Soma ilçesinde aynı yönde seyir halinde bulunan iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde aynı yönde seyir halinde bulunan iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Manisa'nın Soma ilçesi Sevişler Mahallesinde Soma- Savaştepe Karayolunun Savaştepe istikametine doğru Y.Ö. (20) idaresindeki 45 VL 071 plakalı araç ile aynı istikamette ilerleyen T.D. (37) idaresindeki 45 VD 322 plakalı araca yan tarafından çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazada sürücüler T.D. ve Y.Ö. ile 45 VL 071 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İ.Y. (36) isimli şahıs hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili çalışma başlatıldı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Tragger, Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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