Manisa'nın Demirci ilçesi, Yeşildere Mahallesi yol ayrımı, Köprübaşı-Demirci Karayolu üzerinde, saat 16.00 sıralarında H.M. (59) idaresindeki 45 PK 508 plakalı araç ile M.T. (67) idaresindeki 45 PU 821 plakalı araç Yeşildere Mahallesi yol ayrımından Demirci istikametine doğru dönüş yaptığı sırada çarpıştı. Kazada yaralanan 3 kişi Demirci Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Köprübaşı, Tragger, Demirci, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika: Manisa'da trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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