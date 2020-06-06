Son Dakika: Manisa'da trafik kazasında hayatını kaybeden kardeşler toprağa verildi - Son Dakika

Manisa'da otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri, Turgutlu'da toprağa verildi.

İstanbul'dan aldıkları otomobille Turgutlu'ya dönmek için yola çıkan ve Manisa'nın Şehzadeler İlçesi Veziroğlu kavşağında gece yaşanan kazada ölen beden eğitimi öğretmeni Gökhan Gökoğlan (38) ile ağabeyi Serkan Gökoğlan'ın (42) cenazeleri, Turgutlu'da düzenlenen cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında defnedildi.

Turgutlu Küçük Sanayi Sitesinde oto boya ustası olan 42 yaşındaki Serkan Gökoğlu'nun evli ve iki çocuk babası, öğretmenlik yapan 38 yaşındaki Gökhan Gökoğla'nın da evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi.

-Olayın geçmişi-

Serkan Gökoğlan idaresindeki 34 BIA 581 plakalı otomobil, Veziroğlu Mahallesi kavşağı yakınlarında refüjü aşıp karşı şeride geçerek İstanbul istikametine giden Bedri Hoplar yönetimindeki 48 DG 622 plakalı otobüse çarpmış, kardeşlerin öldüğü kazada 2 kişi de yaralanmıştı.