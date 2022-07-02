Son dakika... Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika... Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

02.07.2022 01:23
Son dakika... Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuçturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi de tutuklandı.

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen uyuçturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 1 kişi de tutuklandı.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Soma ilçesinde durdurulan bir araçta, şahsın ikametinde ve iş yerinde yapılan aramada; 55,63 gram Metamfetamin maddesi, 42 adet Sentetik Ecza, 8 gram Esrar maddesi, 6 kök Hint Keneviri bitkisi, 4 adet Ecstasy hap, 1 adet Hassas Terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet şarjör ve 5 adet fişek, 129 adet cinsel içerikli ürün ve 12 bin 455 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Manisa, Soma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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