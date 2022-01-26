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Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

26.01.2022 17:36
Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Alaşehir Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi.

İlçedeki 8 ev ve 2 iş yerine yapılan baskınlarda 26,87 gram sentetik uyuşturucu, 21,2 gram esrar, 13,59 gram sentetik uyuşturucu, 4,99 gram Hint keneviri tohumu, sentetik hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca ile 3 tüfek de bulundu.

Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Alaşehir, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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