Son dakika: Manisa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama - Son Dakika

Manisa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik Yunusemre ve Salihli ilçelerinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yunusemre ilçesinde durdurulan bir araç içerisinde ve şahsa ait ikamette yapılan aramalarda 37 parça halinde satışa hazır 51,31 gram reçine esrar maddesi, 51 adet ecstasy adı verilen hap, bin 135 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Yakalanan yabancı uyruklu 1 şüpheli şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda ise bir ikamette yapılan aramada; 2 kilo 975 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA