Son dakika... Manisa'da yaralı bulunan şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Yunusemre ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan şahin tedaviye alındı.

Manisa- Menemen kara yolunda devriye görevi yapan jandarma trafik ekipleri, bitkin halde yaralı şahin gördü.

Ekipler tarafından muhafaza altına alınan şahin, tedavisinin yapılması için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Şahinin tedavisi tamamlandıktan sonra doğal ortamına salınacağı belirtildi.