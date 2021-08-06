Son dakika! MANİSA'DA YOLCU OTOBÜSÜ TIR'A ÇARPTI: 6 ÖLÜ, 42 YARALI - Son Dakika

Manisa'nın Soma ilçesinde, 6 kişinin öldüğü 1'i yabancı uyruklu, 42 kişinin yaralandığı kazada hastanede tedavisi tamalanan bir yolcu kazayı şöyle anlattı, "Otobüste saat 04.40 sıralarında uyuyorduk kazaya uyandık. Herkesin durumu çok kötüydü. Allah ölenlerin ailesine sabır versin yardımcısı olsun. Otobüsteki herkes uyuyordu, kazayla uyandık. Otobüsü kimin kullandığını bilmiyorum. Yolda değişiklik oldu. İstanbul'da başka otobüsle değişiklik yaptık. Otobüs yetişemediği için uyandık kazayı gördük. Benim durumum diğerlerine göre çok iyi çok şükür. Aydın Söke'ye gidiyorduk" dedi.