Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesinde C.H.'nin kullandığı 45 ZD 1172 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.E.K. yönetimindeki 45 ACR 714 plakalı motosiklete çarptı.
Bu sırada A.Ç.'nin kullandığı motosiklet de önünde kaza yapan otomobile ve motosiklete çarptı.
Kazada yaralanan 3 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Manisa'da zincirleme kaza: 3 yaralı - Son Dakika