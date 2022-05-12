Son dakika... Manisa'daki işçi servisi kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika
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Son dakika... Manisa'daki işçi servisi kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

12.05.2022 10:05
Son dakika... Manisa'daki işçi servisi kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Gelen son dakika haberine göre Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisinin tıra arkadan çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yaralı sayısı 45'e yükseldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde işçi servisinin tıra arkadan çarptığı kazada ölü sayısı 2'ye yaralı sayısı 45'e yükseldi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesi Manisa -Turgutlu karayolu üzerinde Manisa Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikadan çıkan işçileri taşıyan Fuat D. idaresindeki 45 J 6405 plakalı servisin Hamit K. idaresindeki 45 LT 505 plakalı demir yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 2'ye yaralı sayısı 45'e yükseldi. Kazada yaralanan işçilerin tedavilerine devam ediliyor. - MANİSA

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Turgutlu, Manisa, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Manisa'daki işçi servisi kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika


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