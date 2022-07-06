Yangın, saat 18.30 sıralarında Yuntdağı'na bağlı Osmancalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, ihbar üzerine bölgeye 8 arazöz ve 1 helikopter sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, 1 dönümlük orman alanı zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan yapılan müdahale ile kısa sürede söndürüldü. Yangında 1 dönümlük orman alanı zarar gördü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika... Manisa'daki orman yangınında 1 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

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