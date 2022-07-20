Son Dakika | Manisa'daki orman yangınında ekip sayısı artırılıyor - Son Dakika
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Son Dakika | Manisa'daki orman yangınında ekip sayısı artırılıyor

20.07.2022 00:57
Son Dakika | Manisa'daki orman yangınında ekip sayısı artırılıyor

Son dakika haber... Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ederken yangına 6 uçak 9 helikopter ile çok sayıda yer ekibiyle müdahale ediyor.

Manisa'nın Gördes ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyümeye devam ederken yangına 6 uçak 9 helikopter ile çok sayıda yer ekibiyle müdahale ediyor. Yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden 2 yangın söndürme uçağının da takviye için yola çıktığı öğrenilirken bölgedeki vatandaşların jandarma ekipleri tarafından tedbir amaçlı tahliye edilmeye başlandı.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi ormanlık alanda saat 13.30 sıralarında başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyümeye başladı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangının hızla ilerlemeye ve Kayacık Mahallesine doğru devam ettiği öğrenilirken, tedbir amaçlı olarak takviye olarak gelen itfaiye ekiplerinin yerleşim yerlerinde beklediği ve hayvan ağıllarının jandarma tarafından tahliye edilmeye başlandığı öğrenildi.

Saat 13.30 sıralarında başlayan yangını 6 uçak, 9 helikopter, 49 arazöz, 7 su tankeri, 6 dozer 5 yer ekibi ile çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye aracıyla kontrol atına alma çalışmaları devam ediyor. Antalya Orman Bölge Müdürlüğünden de 2 yangın söndürme uçağının takviye olarak yola çıktığı öğrenildi.

Öte yandan, yangının ilerleme yönünde tarım arazileri bulunan çiftçiler ve köylülerde yangına tarallarla müdahale ediyor. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Antalya, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Manisa'daki orman yangınında ekip sayısı artırılıyor - Son Dakika

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