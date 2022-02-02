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Son dakika... Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika... Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

02.02.2022 08:50
Son dakika... Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Son dakika haber... Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Güzelyurt Mahallesi Birlik Caddesi üzerinde bulunan bir parkın yanında U.A.(42) ve Ü.T.(35) arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda Ü.T, tabancayla U.A'yı ayağından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Ü.T, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

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Yunusemre, Manisa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Manisa'daki silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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