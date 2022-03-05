Son dakika! Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

05.03.2022 15:00
Son dakika! Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı

Edinilen son dakika haberine göre Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, ilçedeki bir eve operasyon düzenledi.

Operasyonda bir miktar metamfetamin ile hassas terazi ele geçirildi.

Evde bulunan A.Ç. (31) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500

Uyuşturucu, Hisarcık, Alaşehir, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:54 ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ne kadar sürer bilemem ama Ukrayna bu savaşı kazanabilir!
14:47 Akşam yemeği pişirmek yerine eğlenmeye giden kocasını zıpkınla cinsel organından vurdu
14:39 14 yıllık evlilik bitiyor! Güzide Duran ve Adnan Aksoy'dan kötü haber!
14:38 Rus bombardımanı bitmedi, Mariupol'dan sivillerin tahliyesi ertelendi! Geçici ateşkes ilan edilmişti
14:21 Savaşın şiddeti artıyor! Görüntüler Ukrayna ordusunu vurduğu Rus zırhlı araçlarından
14:19 Fenerbahçe'ye bir Güney Koreli daha: Jo Jin-Ho! Hemen başladı
14:10 Kamyona arkadan çarptı: Sürücü hayatını kaybetti
14:10 Tanıyabilene aşk olsun! Adanalı'nın Maraz Ali'si Mehmet Akif Alakurt son haliyle herkesi şaşırttı
13:56 Fırat Albayram ile eşi Ceyda Kasabalı katakulliye geldi! Tatilde dolandırıldılar!
13:47 Avrupa'nın takip ettiği genç yetenek Fenerbahçe'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 15:06:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement