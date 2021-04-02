Son dakika! Manisa FK Akademi otizmli çocuklarla buluştu

Manisa Futbol Kulübü Akademisi sporcuları, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde otizmli çocuklarla bir araya geldi.

Otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla her yıl kutlanan 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nünde Manisa Futbol Kulübü Akademisi'nde etkinlik düzenlendi. Tevfik Lav Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinliğe Manisa FK Akademi Direktörü Levent Bayraktar, Akademi İdari İşler Sorumlusu Mehmet Haktan Tunç, altyapı antrenörleri ve sporcular katıldı. Otizmli çocuklarla eğlenceli zamanlar geçiren sporcular, çocuklara hediyeler de verdi. Etkinlikte konuşan Otizm Derneği Başkanı Arife Güngör, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde düzenlenen etkinlik nedeniyle Başkan Mevlüt Aktan, Altyapı Sorumlusu Özcan Nalbantlar ve sporculara teşekkür etti.