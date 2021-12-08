Son dakika! Manisa merkezli FETÖ operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı İzmir ve Manisa'da yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı.

Manisa ve İzmir 'de düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Birlikte yaşadığı hamile sevgilisini öldürmüştü! Kendisini "Bebek senden değil" dedi, diye savundu!