Son dakika! MANİSA Orman tahribatı havai hatla engelleniyor - Son Dakika

Orman tahribatı havai hatla engelleniyor

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde ormanların bakımı ve gençleştirmesi çalışmalarında orman ürünlerini ormandan çıkarmak için havai hat sistemi kuruldu.

Orman Genel Müdürlüğü tarafından satın alınan ve Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne tahsisi yapılan havai hattı ve traktör tipi sürücü vinç ilk olarak Turgutlu Orman işletme Şefliği'nde kullanılmaya başlandı. İzmir Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada üretim işlerinde çalışanlara kolaylık sağlayan ve orman emvalinin taşınması sırasında orman toprağı ve genç fidanlara zarar vermeden teknik bir çalışma imkanı sunan havai hattın iş gücü ve zamandan da büyük oranda tasarruf sağladığı belirtildi. Turgutlu Güney Mahallesi Oyukbaşı Mevkii'nde gerçekleştirilen bakım ve rehabilitasyon çalışmalarında ortaya çıkan orman ürünlerini taşımak için sistemin kullanılacağını belirten Turgutlu Orman İşletme Şefi Engin Çar, normal şartlarda bu engebeli araziye ulaşmak için kamyonlara bir yol yapılması gerektiğini söyleyerek orman toprağının tahrip olabileceğini dile getirdi. Çar, "Orman Genel Müdürlüğü tarafından Manisa Orman İşletme Müdürlüğü'ne tahsis edilen 500 metre kullanım uzunluğunda taşıyıcı halata sahip ve 2 bin 500 kilogram taşıma kapasiteli havai hat ile haftalarca sürecek bir çalışmayı 1-2 günde bitirdik. Ormancılık çalışmaları açık arazide yapılan dünyanın en tehlikeli işler sınıfındadır. Bunun için de iş sağlığı ve güvenliği kurallarına da büyük bir özen ve dikkat gösteriyoruz" dedi.