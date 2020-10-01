Son dakika! Manisaspor'da transfer yasağını kaldırma atağı

ESKİ futbolcularına olan borçları nedeniyle gelen transfer yasağı ve FIFA ile Futbol Federasyonu'ndan aldığı puan silme cezalarıyla TFF 1'inci Lig'den başlayarak üst üste 2 kez küme düşen, geçen sezon ise amatöre gerilemekten koronavirüs salgınıyla küme düşmenin kaldırılması sayesinde kurtulan Manisaspor, yasağı aşmak için son aşamaya geldi. Geçen sezon 28 maçta 1 galibiyet alabildiği Misli.com 3'üncü Lig'de kümede kalma umutlarını henüz şubat ayında yitirip, koronavirüs salgını sürecinde 36 yıl sonra amatöre dönmekten kurtulan Manisaspor'da yönetim, seneler sonra transfer yasağını kaldırabilmek için alacaklı 39 eski futbolcu ve teknik adamın 38'inden muvafakatname aldı.

Yıllardır başını ağrıtan eski futbolcuların vekillerinden tek transfer dönemliğine haklarından feragat ettiklerine dair yazı aldığı öğrenilen Manisaspor yönetimi, yalnız 2014-15 sezonunda takımda forma giyen Bulgar futbolcu Nikolay Dimitrov'u ikna etmeye çalışıyor. Futbol Federasyonu'nun koronavirüs pandemisi nedeniyle tek sezonluğuna transfer tescil işlemlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve vergi dairesinden borcu yoktur kağıdı istememe kararı alması da Manisaspor'un önünü açtı. Kadrosuna katmak istediği birçok isimle şimdiden anlaşıp Tarık Almış Tesisleri'nde takımla antrenmanlara çıkaran siyah-beyazlılar, transferin sona ereceği 5 Ekim Pazartesi gününe kadar Dimitrov'dan onay almaya uğraşacak. Yasak nedeniyle altyapı oyuncularıyla sahaya çıkıp bu sezon 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 2'de 0 çeken Manisaspor'un borçları yüzünden 2017-18'de 12, 2018-19'da 15, geçen sezon 6 puanı silinmişti.