Fransa'dan Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu yaşamını yitiren 16 Iraklı göçmenin cenazesi Erbil'e ulaştı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Manş Denizi'nde yaşamını yitiren 16 göçmenin cenazesini taşıyan uçak dün gece Uluslararası Erbil Havalimanına indi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Hükümet Sözcüsü Cotyar Adil, 20 Aralık'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "IKBY, 24 Kasım 2021'de Manş Denizi'nde trajik bir şekilde boğulan 16 göçmenin naaşlarını cuma günü saat 3.45'te teslim alacak." ifadesini kullanmıştı.

Cenazelerin Erbil'e getirilmesinin teknik ve hava koşulları nedeniyle daha önce iki kere ertelendiği duyurulmuştu.

Manş Denizi'nde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 24 Kasım'da batması sonucu aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun da bulunduğu en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.