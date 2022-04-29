Son dakika: Manyas'ta trafik kazası 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Manyas'ta trafik kazası 2 yaralı

29.04.2022 14:22
Son dakika: Manyas'ta trafik kazası 2 yaralı

Son dakika habere göre Manyas'ta meydana gelen otomobil ve traktörün karıştığı trafik kazasında iki sürücü yaralandı.

Manyas'ta meydana gelen otomobil ve traktörün karıştığı trafik kazasında iki sürücü yaralandı.

Manyas- Gönen karayolunda meydana gelen traktör kazasında iki aracın sürücü yaralandı. Gönen yönünden Manyas yönüne gitmekte olan M.Y'nin (35) kullandığı 10 TD 538 plakalı özel otomobil, kırsal Şevketiye Mahallesinden anayola çıkmak isteyen M.M (78) yönetiminde ki 10 ABP 115 plakalı ticari araçla çarpıştı. Yaralı vatandaşlar 112 ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BALIKESİR

Son dakika: Manyas'ta trafik kazası 2 yaralı
Son dakika: Manyas'ta trafik kazası 2 yaralı
Son dakika: Manyas'ta trafik kazası 2 yaralı

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Otomobil, Traktör, Manyas, Gönen, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Manyas'ta trafik kazası 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Manyas'ta trafik kazası 2 yaralı - Son Dakika
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