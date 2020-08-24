Son Dakika | - Marco Kasırgası ve Laura Tropik Fırtınası, Haiti ve Dominik'i vurdu: 12 ölü - Son Dakika

Son Dakika | - Marco Kasırgası ve Laura Tropik Fırtınası, Haiti ve Dominik'i vurdu: 12 ölü

Son dakika gündem haberine göre - Marco Kasırgası ve Laura Tropik Fırtınası, Haiti ve Dominik'i vurdu: 12 ölü ABD'ye doğru ilerleyen Marco Kasırgası ve Laura Tropik Fırtınası Haiti'de en az 9, Dominik Cumhuriyeti'nde ise 3 kişinin ölümüne yol açtı.

- Marco Kasırgası ve Laura Tropik Fırtınası, Haiti ve Dominik'i vurdu: 12 ölü

PORT AU PRINCE - ABD'ye doğru ilerleyen Marco Kasırgası ve Laura Tropik Fırtınası Haiti'de en az 9, Dominik Cumhuriyeti'nde ise 3 kişinin ölümüne yol açtı.

Fırtına sezonunun başlaması ile Amerika kıtasında yeni tip korona virüsün (Covid-19) ardından fırtına endişesi başladı. Marco ve Laura adlı 2 tropik fırtına Meksika Körfezi'ne ulaşırken, Marco seviyesini kasırgaya yükseltti. Marco Kasırgası ve Laura Fırtınasının getirdiği sert rüzgarlar ve şiddetli yağış nedeniyle Haiti'de en az 9 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerden birinin 10 yaşındaki bir kız çocuğu olduğu ve Dominik Cumhuriyeti sınırına yakın sahildeki Anse-a-Pitres'te bir ağacın devrilmesi sonucu öldüğü ifade edildi. Ülkenin güney kıyısındaki Jacmel bölgesinde ise 1, başkent Port-au- Prince'te 3 kişinin sel sularına kapılması sonucu hayatını kaybettiği aktarıldı.

Sivil Koruma Direktörü Jerry Chandler yaptığı açıklamada, sel sularına kapılan bir anne ve çocuğu ile 2 kişinin kayıp durumda olduğunu duyurdu. Kayıp kadının başkent Port-au-Prince'deki bir hastanede çocuk doktoru olarak görev yaptığı belirtildi. Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise ise Twitter'dan yaptığı paylaşımda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Dominik'te 3 kişi öldü

Komşu Dominik Cumhuriyeti'nde ise şiddetli yağışlar sırasında en az 3 kişi hayatını kaybetti. Başkent Santo Domingo'nun batısında 37 yaşındaki bir kadın ve 9 yaşındaki oğlunun şiddetli yağışlar sırasında evin bir duvarının çökmesi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi. 22 yaşındaki bir gencin ise evin üzerine devrilen ağaç nedeniyle enkaz altında kalarak hayatını kaybettiği açıklandı. Dominik Cumhuriyeti'nde toplam 200 ev hasar görürken, bin kişi de evlerinde tahliye edildi.

Şiddetli yağışlar, Küba'yı ve ABD'ye bağlı özerk bölge statüsünde bulunan Porto Riko'yu da vurdu. Küba'da ülkenin doğu bölgelerinde çok sayıda kişi tahliye edilerek yüksek yerlerdeki sığınaklara ve daha güvenli binalara yerleştirildi.

Marco Kasırgası, Küba ile Meksika'nın Yucatan Yarımadası arasında kuzeye doğru ilerliyor. Laura Fırtınasının kuzeybatıya, ABD'nın 4. büyük kenti olan Houston'a yönelmesi bekleniyor. ABD Ulusal Kasırga Merkezi, birkaç gün içinde ABD'ye doğru ilerleyen kasırganın uzun süren tehlikeli hava koşullarına neden olabileceği konusunda uyarıda bulundu.

ABD Sahil Güvenlik ekipleri de New Orleans Limanı için bir uyarı yayınladı ve bazı bölgelerin boşaltılması için plan yapılması çağrısında bulundu. ABD Başkanı Donald Trump ise yardım çabalarını koordine etmek için Louisiana için federal yardım emrini içeren "afet bölgesi ilanı" yayınladı.

Son Dakika | - Marco Kasırgası ve Laura Tropik Fırtınası, Haiti ve Dominik'i vurdu: 12 ölü

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 18:09

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | - Marco Kasırgası ve Laura Tropik Fırtınası, Haiti ve Dominik'i vurdu: 12 ölü - Son Dakika
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