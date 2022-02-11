MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, polisin düzenlediği operasyonda Neolitik, Roma, Bizans ve farklı İslami dönemlere ait 420 parça tarihi eser ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen çalışmada, bir şüphelinin evinde çok sayıda tarihi eser olduğu bilgisine ulaşıldı. Adrese düzenlenen operasyonda yapılan aramada; Neolitik döneme ait 16 hayvan ve insan figürlü heykelcik, takı, pişmiş toprak ve seramik ile Roma, Bizans ve farklı İslami dönemlere ait 151 bakır ve bronz sikke, metalden yapılmış ok ucu, mızrak ucu, kandil, sürahi, buhurdan, ikona ve heykelcik, 127 adet çeşitli formlarda pişmiş toprak seramik kap ve farklı dönemlere ait 126 tarihi eser niteliğinde takı, kolye parçası, mızrak ve ok ucu yapımında kullanılan taşlar olmak üzere toplamda 420 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 86 adet uyuşturucu hap ve farklı çaplarda 4 fişek de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu'na muhalefet', 'uyuşturucu madde ticareti' ve '6136 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından işlem yapıldı.