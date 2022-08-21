Mardin'de 20 kişinin öldüğü korkunç kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 TIR şoförü tutuklanarak cezaevine yollandı - Son Dakika
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Mardin'de 20 kişinin öldüğü korkunç kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 TIR şoförü tutuklanarak cezaevine yollandı

21.08.2022 19:39

Mardin'in Derik ilçesinde meydana gelen korkunç kazada lastiği patlayan TIR, başka bir TIR kazasına yardım etmek için toplanan kalabalığın içine dalmış, feci olayda 20 kişi yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 TIR şoförü, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mardin'in Derik ilçesinde akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada, freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. 2 çocuğun can verdiği ev birçok kişinin yaralandığı feci kazanın ardından görevliler ve çevredeki vatandaşlar yardım etmek için koştu.

Son Dakika: Mardin'deki 20 kişinin can verdiği kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi şoför tutuklandı

KALABALIĞIN ARASINA BAŞKA BİR TIR DALDI

Toplanan kalabalığın arasına arkadan gelen freni patlamış başka bir tır daldı. Katliam gibi kaza sonucu 20 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Son Dakika: Mardin'deki 20 kişinin can verdiği kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi şoför tutuklandı

2 TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaza yerindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Olay bütün yönleriyle soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir." açıklamasını yaptı. Ayrıca 2 şoförün de gözaltına alındığını dile getirdi.

Son Dakika: Mardin'deki 20 kişinin can verdiği kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi şoför tutuklandı

ŞOFÖRLER TUTUKLANDI

Kazanın ardından yaralanan ve gözaltına alınan tır şoförlerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İki sürücü, SEGBİS ile bağlandıkları Derik Sulh Ceza Hakimliğince "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.



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Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 20 kişinin öldüğü korkunç kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 TIR şoförü tutuklanarak cezaevine yollandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de 20 kişinin öldüğü korkunç kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 TIR şoförü tutuklanarak cezaevine yollandı - Son Dakika
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