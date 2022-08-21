Mardin'de 20 kişinin öldüğü korkunç kazaya ilişkin gözaltına alınan 2 TIR şoförü tutuklanarak cezaevine yollandı

Mardin'in Derik ilçesinde akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada, freni boşalan tır önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. 2 çocuğun can verdiği ev birçok kişinin yaralandığı feci kazanın ardından görevliler ve çevredeki vatandaşlar yardım etmek için koştu.

KALABALIĞIN ARASINA BAŞKA BİR TIR DALDI

Toplanan kalabalığın arasına arkadan gelen freni patlamış başka bir tır daldı. Katliam gibi kaza sonucu 20 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

2 TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaza yerindeki incelemelerinin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Olay bütün yönleriyle soruşturulmaktadır. İhmal, kasıt her neyse bütün süreçler tetkik edilecektir." açıklamasını yaptı. Ayrıca 2 şoförün de gözaltına alındığını dile getirdi.

ŞOFÖRLER TUTUKLANDI

Kazanın ardından yaralanan ve gözaltına alınan tır şoförlerinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İki sürücü, SEGBİS ile bağlandıkları Derik Sulh Ceza Hakimliğince "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan tutuklandı.







