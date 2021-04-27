Son dakika... Mardin'de cinsel saldırı suçundan aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı - Son Dakika

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan aranan şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, jandarma ekiplerinin sorumluluk bölgesi nüfusuna kayıtlı olup çeşitli suçlardan aranan şahısları yakalamaya yönelik yaptığı çalışmalar sonucu 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve firari olan Ş.A.'nın Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin bitmesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi. - MARDİN