Son dakika: Mardin'de dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Mardin'de dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

10.03.2022 15:44
Son dakika: Mardin'de dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan dolu yağışı kazaya neden oldu.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde etkili olan dolu yağışı kazaya neden oldu. Kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Mazıdağı Üçyol mevkisi Mazıdağı - Derik karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 BHC 858 plakalı Ford markalı otomobil ve 37 DE 517 plakalı Renault markalı otomobil sürücüleri direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine İtfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Son dakika: Mardin'de dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı
Son dakika: Mardin'de dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı
Son dakika: Mardin'de dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı

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Otomobil, Mazıdağı, Mardin, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Mardin'de dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Mardin'de dolu yağışı kazayı beraberinde getirdi: 2 yaralı - Son Dakika
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