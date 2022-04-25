İçişleri Bakanlığı duyurdu - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı duyurdu

25.04.2022 10:07
İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 569 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan' Operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 569 personelin katılımıyla 'Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan' Operasyonunun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin ilinde 'Eren Abluka-6 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan (BAGOK)' Operasyonunun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda, Mardin İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 569 personel 38 ve operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada ise "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Abluka Operasyonları, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

(Ali Nargüner - İHA)

İçişleri Bakanlığı duyurdu
İçişleri Bakanlığı duyurdu
İçişleri Bakanlığı duyurdu
İçişleri Bakanlığı duyurdu
İçişleri Bakanlığı duyurdu
İçişleri Bakanlığı duyurdu
İçişleri Bakanlığı duyurdu
İçişleri Bakanlığı duyurdu
İçişleri Bakanlığı duyurdu

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı duyurdu - Son Dakika


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