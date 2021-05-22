Son dakika! Mardin'de etkisiz hale getirilen 7 teröristten biri 'Gri' kategoride çıktı - Son Dakika

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mardin'de etkisiz hale getirilen 7 teröristten birinin 'Gri' kategoride aranan 'Rızgar Koçer' kod adlı PKK'lı Serhat Ericek olduğunu açıkladı. Terörist Ericek'in 2 yıl önce Şırnak'ta Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın şehit olduğu eylemin faillerinden olduğu belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Mardin İl Jandarma Komutanlığı'nca 8 Mayıs'ta Nusaybin ilçesi kırsalında J-SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Özel Harekat ve komando birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK'lı 7 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden birinin sözde Mardin Eyaleti Bogok alanında sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve terörden arananlar listesinde 500 bin TL'ye kadar ödülle 'Gri' kategoride aranan 'Rızgar Koçer' kod adlı Serhat Ericek olduğu tespit edildi. Teröristin, 9 Aralık 2019 tarihinde Şırnak İdil ilçesi Sarıköy kırsalında tuzaklanan el yapımı patlayıcının imhası sırasında meydana gelen patlamada jandarma personeli Astsubay Esma Çevik ve Uzman Çavuş Kemal Sayar'ın şehit olduğu eylemin failleri arasında olduğu belirlendi.Bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara, yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edildiği belirtildi.