Son dakika... Mardin'de fiber polyester imalathanesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde fiber polyester imalathanesinin deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 2 dönüm alan üzerine kurulu fiber polyester imalathanesine ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 6 noktadan yaptığı müdahale ile yangın söndürülürken soğutma çalışmaları sürüyor.
Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın imalathanede hasara yol açtı.
Kaynak: AA
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