Son dakika... Mardin'de fiber polyester imalathanesinin deposunda çıkan yangın söndürüldü

Son dakika haberler... Mardin'in Kızıltepe ilçesinde fiber polyester imalathanesinin deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde fiber polyester imalathanesinin deposunda çıkan yangın, hasara neden oldu. Alınan bilgiye göre, Kızıltepe Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 2 dönüm alan üzerine kurulu fiber polyester imalathanesine ait depoda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin 6 noktadan yaptığı müdahale ile yangın söndürülürken soğutma çalışmaları sürüyor. Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı yangın imalathanede hasara yol açtı.

Son Dakika

Galatasaray, imza sürecini tamamlamak üzere olduğu Nicolae Stanciu'yu PSV maçına yetiştirmek istiyor

Çıkarlar, F.Bahçe ve G.Saray'ı çok iyi dost yaptı! Artık Kulüpler Birliği'ne karşı da birlikte hareket edilecek

Havada panik anları! Uçağın kapısını açmaya çalışan kadını, koli bandıyla bağladılar

ABD'de 34 günlük araştırma sonucu oldukça nadir olan Cam ahtapot görüntülendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müjdesini vermişti! İşvereni rahatlatacak, prim ve vergi teşviki detayları geldi

Gelin arabası gibi süslettiği aracıyla boşanma davasına gitti

15 yaşındaki Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı

Televizyonda izlediği videolardan öğrendiği teknikle ölmek üzere olan çocuğu böyle kurtardı