Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Mardin-Kızıltepe kara yolunda Tarık Tokdaş yönetimindeki 47 AYY 281 plakalı hafif ticari araç ile Abdullah Esen'in (24) kullandığı motosiklet çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Tokdaş, Kızıltepe Devlet Hastanesinde tedaviye alındı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika! Mardin'de hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika