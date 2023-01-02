Mardin'de kontrolden çıkan servis aracı şarampole devrildi: 6 ölü, 5 yaralı

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir servis aracı, sabah saatlerinde Midyat- Ömerli kara yolunda şarampole devrildi.

6 KİŞİ CAN VERDİ

İlk belirlemelere göre araçta bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

BAŞSAVCILIK ADLİ TAHKİKAT BAŞLATTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kazayla ilgili olarak "Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımız elim kaza ile ilgili adli tahkikat başlatmıştır." açıklamasında bulundu.

"HAYATINI KAYBEDENLER KAMU GÖREVLİSİ"

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ise kazada hayatını kaybedenlerin Midyat'ta kaldığını, Mardin merkez ve Ömerli ilçesinde çalıştıklarını anlattı. "Kazada hayatını kaybedenler kamu görevlisi." diyen Vali Demirtaş, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Kazadan ilk fotoğraflar: