Mardin'de kontrolden çıkan servis aracı şarampole devrildi: 6 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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Mardin'de kontrolden çıkan servis aracı şarampole devrildi: 6 ölü, 5 yaralı

02.01.2023 10:41

Mardin'in Ömerli ilçesinde kontrolden çıkan servis aracı şarampole devrildi. Yaşanan feci kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir servis aracı, sabah saatlerinde Midyat- Ömerli kara yolunda şarampole devrildi.

6 KİŞİ CAN VERDİ

İlk belirlemelere göre araçta bulunan 6 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan 3'ü Midyat'a, 2'si de Mardin'deki hastanelere kaldırıldı.

BAŞSAVCILIK ADLİ TAHKİKAT BAŞLATTI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kazayla ilgili olarak "Mardin'de meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığımız elim kaza ile ilgili adli tahkikat başlatmıştır." açıklamasında bulundu.

"HAYATINI KAYBEDENLER KAMU GÖREVLİSİ"

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş ise kazada hayatını kaybedenlerin Midyat'ta kaldığını, Mardin merkez ve Ömerli ilçesinde çalıştıklarını anlattı. "Kazada hayatını kaybedenler kamu görevlisi." diyen Vali Demirtaş, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da şifa diledi.

Kazadan ilk fotoğraflar:

Son Dakika! Mardin'de kontrolden çıkan servis aracı devrildi: 6 ölü, 5 yaralı
Son Dakika! Mardin'de kontrolden çıkan servis aracı devrildi: 6 ölü, 5 yaralı
Son Dakika! Mardin'de kontrolden çıkan servis aracı devrildi: 6 ölü, 5 yaralı
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Ömerli, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de kontrolden çıkan servis aracı şarampole devrildi: 6 ölü, 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de kontrolden çıkan servis aracı şarampole devrildi: 6 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
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