Son dakika! Mardin'de mavi kategorinin sırrı; kurallara tam uyum - Son Dakika

Son dakika! Mardin'de mavi kategorinin sırrı; kurallara tam uyum

10.03.2021 10:06
Son dakika! Mardin'de mavi kategorinin sırrı; kurallara tam uyum, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre SAĞLIK Bakanlığı'nca belirlenen koronavirüs risk haritasında 'düşük riskli iller' arasında yer alan Mardin'de halk, maske, mesafe ve hijyen kurallarına tam uydukları için başarı elde ettiklerini anlattı.

SAĞLIK Bakanlığı'nca belirlenen koronavirüs risk haritasında 'düşük riskli iller' arasında yer alan Mardin'de halk, maske, mesafe ve hijyen kurallarına tam uydukları için başarı elde ettiklerini anlattı. Esnaftan Celal Yel, "Mardin'deki insanlar çok hassas, çok temiz. Medeniyetin yayıldığı yer Mardin. Buradaki insanlar, hijyene çok dikkat ediyor. Maske, mesafe ve hijyen konularına çok dikkat ederek bu başarıyı sağladık" dedi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 'düşük riskli iller' arasında yer alan Mardin'de halk, maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ettikleri için koronavirüsle mücadelede bu aşamaya gelindiğini anlattı. Batı ve Karadeniz bölgelerinden kente turist akışı ise devam ediyor. Kent genelinde alınan önlemler sürdürülürken, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş, halkın rehavete kapılmamasına yönelik uyarılarını yineledi. Vali Demirtaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı son veriler doğrultusunda düşük riskli iller kategorisinde olmaya devam ediyoruz. Kıymetli hemşerilerim, rehavete kapılmadan maske, mesafe ve temizlik kurallarına aynı hassasiyetle uymaya devam edelim" dedi.

'HERKES TEDBİRLİ DAVRANDI'

Koronavirüsle mücadelede Mardin'de elde edilen başarıyı halk, kurallara tam uyarak sağladıklarını söyledi. Mardin'deki kapalı çarşı esnafından İbrahim Koldemir, koronavirüsün ortaya çıktığı süreçte çok önemsenmediğine dikkat çekerek, "Sonra işin ciddiyetini anlayınca herkes tedbirli davranmaya başladı. Mesafeyi korumaya başladı. Tabi bunun yanında ölümler olmaya başladı. Ondan sonra herkes mesafeye, temizliğe ve maskeye çok önem vermeye başladı; ama şu anda herkes çok ciddiye alıyor bu işi. O yüzden vakaların düştüğüne inanıyoruz" diye konuştu.

Mardin esnafından Celal Yel de "Mardin'deki insanlar çok hassas, çok temiz. Medeniyetin yayıldığı yer Mardin. Buradaki insanlar hijyene çok dikkat ediyor. Maske, mesafe, hijyen konularına çok dikkat ederek bu başarıyı sağladık" dedi.

Turizmci Hüseyin Balı ise koronavirüsle mücadelede gelişmeleri takip edip, tedbirleri aldıklarını söyledi. Balı, "Mesafemizi koruyup ve tedbirlerimizi alarak vakaları düşürdük. Memleketimiz de temiz bir yer" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Mardin'de mavi kategorinin sırrı; kurallara tam uyum - Son Dakika


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