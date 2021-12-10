İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına bomba düzeneği yerleştiren 4 kişinin yakalandığını açıkladı. Yakalanan şahıslardan 3'ünün suçlarını itiraf ettikleri belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir polis memuruna ait aracın altına bomba düzeneği yerleştiren şahısları yakalamak için gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda A.D, S.D., Ş.A. ve A.A. isimli 4 şahsın gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ünün ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf ettikleri belirtildi. Yapılan açıklamada, "Mardin Nusaybin ilçesinde 4 Aralık 2021 tarihinde bir polis memuruna ait aracın altına yerleştirilen bomba düzeneği ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda olayı gerçekleştirdiği belirlenen şahıslara yönelik bugün sabah saatlerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda A.D, S.D., Ş.A., A.A. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü ilk ifadesinde araç altına bomba düzeneğini yerleştirdiklerini itiraf etti" ifadelerine yer verildi. - ANKARA