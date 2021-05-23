Son dakika: Mardin'de silahlı arazi kavgası: 3 yaralı

Son dakika haberler... MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Kavga, Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Cantaş Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 3 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Mahallede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Mahallede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



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