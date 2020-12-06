Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor - Son Dakika

Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
06.12.2020 16:33
Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor Mardin'de hafta sonları tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından denetimler sürüyor.
Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor
MARDİN - Mardin'de hafta sonları tam gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri tarafından denetimler sürüyor.
Türkiye geneli vakaların yükselişi ile birlikte gelen yeni kısıtlamalar kapsamında hafta sonları tüm gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri Mardin'in Artuklu ilçesinde denetlemeleri ara vermeden sürdürüyor. Yaya ve vatandaşları durduran güvenlik güçleri, belirlenen meslek dışındakileri, evlerine gitmeleri konusunda uyarıyor.
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