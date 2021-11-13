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Son Dakika | Mardin'de tarihi Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'nin belgeseli çekiliyor - Son Dakika

Son Dakika | Mardin'de tarihi Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'nin belgeseli çekiliyor

13.11.2021 12:39
Son Dakika | Mardin'de tarihi Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'nin belgeseli çekiliyor

Edinilen son dakika haberine göre Mardin'in Nusaybin Kaymakamlığı, Belediyesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğiyle oluşturulan Film Atölyesi, tarihi Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'nin belgeselini çekiyor.

Mardin'in Nusaybin Kaymakamlığı, Belediyesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğiyle oluşturulan Film Atölyesi, tarihi Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'nin belgeselini çekiyor.

Nusaybin Kaymakamlığı, Belediyesi ve İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğiyle başlatılan çalışma kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Ilıcak Aydınalp, İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nagehan Çakar Bikiç, Dr. Emre Doğan, yönetmen ve Öğretim Görevlisi Ahmet Bikiç ile Araştırma Görevlisi Okan Kırbacı'dan oluşan ekip, ilçede Film Atölyesi kurdu.

Liselerde okuyan ve gönüllü olarak atölyeye katılmak isteyen 25 öğrencinin yer aldığı atölyenin tanıtımı Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesinde yapıldı. Daha sonra Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'nde kurulan Film Atölyesi'nde öğrenciler eğitim almaya başladı.

Belgesel çekiminde kullanılan cihazların tanıtıldığı atölyede, öğrencilere kamera, fotoğraf makinesi, mikrofon ve ses cihazlarının nasıl kullanıldığı gösterildi.

Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, kökleri 1700 yıllık tarihe dayanan Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'ni tanıtmak amacıyla İstanbul Gelişim Üniversitesi iş birliğinde bir film atölyesi geliştirdiklerini söyledi.

Film atölyesi ile henüz üniversite ile tanışmamış gençlerin ufuklarını açmak istediklerini aktaran Kayabaşı, Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'nin 1700 yıllık bir tarihe sahip çok önemli bir mimari yapı olduğunu, bu yapının tanıtımını hedeflediklerini bildirdi.

Kayabaşı, şöyle konuştu:

"Mor Yakup Kilisesi ile Zeynel Abidin Camisi yan yana huzur ve barış içerisinde hoş görü çerçevesinde barınabildiği, ülkemize ve dünyaya örnek olabilecek bir barış sembolü olarak Nusaybin'de yer almaktadır. Tüm vatandaşlarımızı bu tarihi ve doğal güzelliklerimizi görmek için ilçeye davet ediyorum. Dünyanın ilk üniversitesinin bulunduğu tarihi Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'nin tüm Türkiye'ye tanıtmak için film atölyesi kurduk ve belgesel çalışması başlattık."

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş da Nusaybin'de bulundukları için mutlu olduklarını belirterek, öğrencilere verecekleri eğitim ardından muazzam tarihi bir eser olan kilisenin belgeselinin çekileceğini bildirdi.

Çekilecek görüntülerin İstanbul'da kurgusunun yapılacağını aktaran Öztaş, "Kısmetse çok yakın bir süre sonra burada halkın katılımıyla gösterimi yapılacak. Dünyanın ilk üniversitesi olarak kabul edilen Nisibis Akademinin tanıtımı hedefleniyor. Aynı zamanda da geleceğin televizyoncuları, yapımcıları ve prodüktörleri yetiştirmeyi istiyoruz." dedi.

Atölyede, 3 gün sürecek çekim ve eğitim sonrasında öğrenciler tarafından çekilen görüntüler, İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından kurgusu yapılacak ve hazırlanan belgesel gösterimi Nusaybin'de yapılacak galada gerçekleştirilecek.

Son Dakika | Mardin'de tarihi Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'nin belgeseli çekiliyor
Son Dakika | Mardin'de tarihi Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'nin belgeseli çekiliyor
Son Dakika | Mardin'de tarihi Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'nin belgeseli çekiliyor
Son Dakika | Mardin'de tarihi Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'nin belgeseli çekiliyor
Son Dakika | Mardin'de tarihi Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'nin belgeseli çekiliyor

İstanbul, Nusaybin, Mardin, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Mardin'de tarihi Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'nin belgeseli çekiliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Mardin'de tarihi Nisibis Akademisi Mor Yakup Kilisesi'nin belgeseli çekiliyor - Son Dakika
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